Исследование показало, какими вузами больше всего недовольны студенты

Доля студентов вузов РФ , довольных своими учебными заведениями, в 2018 году сократилась, причем больше всего жалуются обучающиеся педагогических университетов, следует из результатов исследования "Российские вузы глазами студентов", которое представили в среду "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент".

По результатам исследования, доля "недовольных" студентов в масштабах страны по итогам 2018 года увеличилась на 6 процентных пунктов до 40,5%, число "счастливых" уменьшилось на 3 процентных пункта до 42,1%. Отмечается, что самые счастливые студенты оказались в Москве (43,2%), а самые недовольные в регионах (44,9%).

Также исследование показало, что самые счастливые студенты — обучающиеся классических вузов (46,1%), на втором месте студенты учреждений социально-экономической направленности (45,6%).

Кроме того, добавляется, что самые недовольные студенты оказались в педагогических вузах (65,6%) и в медицинских (53%). Причем разница между долей счастливых и недовольных студентов по сравнению с первыми почти в 2 раза. Среди самых популярных причин недовольства вузами были названы пожилой возраст преподавателей, их незаинтересованность, плохое отношение к студентам, скучные лекции и семинары, коррупция, слишком легкая или слишком сложная учеба, проблемы с общежитием и неоправданные ожидания от вуза или образовательной программы.

"Российские вузы сегодня развиваются очень активно. В то же самое время, число "несчастливых" студентов — студентов с неоправданными ожиданиями в стране растет. Разобраться в причинах этого явления и призвано исследование "Типичного абитуриента" и "Социального навигатора", результаты которого будут полезны и абитуриентам, и вузам", — отметила руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

В исследовании участвовали 1346 человек — "инсайдеров" проекта из 156 государственных вузов. По данным "Социального навигатора", за 2018 год оставляемые отзывы прочитали порядка миллиона пользователей проекта.