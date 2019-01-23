Российским классным руководителям необходимо предоставить возможность повысить квалификацию на курсах переподготовки по специальности «психолог». Такое предложение депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил министру просвещения РФ Ольге Васильевой, передает РИА «Новости».
«Именно классный руководитель должен уметь принимать компромиссные решения, прекращать ссоры между учениками и оказывать социально-педагогическую помощь каждому ребёнку», — говорится в письме депутата.
По его мнению, также необходимо убрать груз бюрократии и бумажной волокиты, который сейчас давит на классных руководителей.
Ранее Чернышов предложил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову и министру просвещения Ольге Васильевой привлечь российских учителей к формированию положительного имиджа России в странах ближнего и дальнего зарубежья.
По его мнению, учителя-международники должны заниматься так называемой «народной» дипломатией, выступая в роли инструмента «мягкой силы» по распространению положительной информации о России. По словам депутата, работа учителей-международников также должна повышать интерес молодёжи к изучению русского языка.