Классных руководителей предложили направить на курсы по психологии

«Именно классный руководитель должен уметь принимать компромиссные решения, прекращать ссоры между учениками и оказывать социально-педагогическую помощь каждому ребёнку», — говорится в письме депутата.

По его мнению, также необходимо убрать груз бюрократии и бумажной волокиты, который сейчас давит на классных руководителей.

Ранее Чернышов предложил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову и министру просвещения Ольге Васильевой привлечь российских учителей к формированию положительного имиджа России в странах ближнего и дальнего зарубежья.

По его мнению, учителя-международники должны заниматься так называемой «народной» дипломатией, выступая в роли инструмента «мягкой силы» по распространению положительной информации о России. По словам депутата, работа учителей-международников также должна повышать интерес молодёжи к изучению русского языка.