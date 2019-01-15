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Решена судьба Рыбки и Лесли
Решена судьба Рыбки и Лесли

Российский олигарх раскритиковал траты на церковь 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен назвал большие вложения в церковь непродуктивными. Его слова передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По словам Авена, больше результата принесли бы аналогичные инвестиции в образование. «Извиняюсь, конечно, я человек невоцерковленный… то, что вкладывают в церковь значительно больше, чем в образование, вообще говоря, это не очень продуктивно», — заявил он во время делового завтрака Forbes на Гайдаровском форуме.
Авен рассказал, что сам занимается привлечением средств для Российской экономической школы (РЭШ). По словам банкира, «давать деньги никто не хочет», «приходится ходить с протянутой рукой». Таким образом удалось привлечь порядка 30 миллионов долларов.
«Единственный стимул вкладывать в образование — это моральный долг, отношение к стране и своим собственным учителям», — заметил бизнесмен. По его мнению, никто не ожидает, что инвестиции в образование как-то вернутся.
Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предлагали правительству привлечь инвестиции в образование и медицину за счет выпуска целевых облигаций для населения.
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Комментарии
Образование , Петр Авен , Демьян Кудрявцев , ВШЭ , Альфа-банк , Ведомости , Forbes
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