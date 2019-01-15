Российский олигарх раскритиковал траты на церковь

По словам Авена, больше результата принесли бы аналогичные инвестиции в образование. «Извиняюсь, конечно, я человек невоцерковленный… то, что вкладывают в церковь значительно больше, чем в образование, вообще говоря, это не очень продуктивно», — заявил он во время делового завтрака Forbes на Гайдаровском форуме.

Авен рассказал, что сам занимается привлечением средств для Российской экономической школы (РЭШ). По словам банкира, «давать деньги никто не хочет», «приходится ходить с протянутой рукой». Таким образом удалось привлечь порядка 30 миллионов долларов.

«Единственный стимул вкладывать в образование — это моральный долг, отношение к стране и своим собственным учителям», — заметил бизнесмен. По его мнению, никто не ожидает, что инвестиции в образование как-то вернутся.