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ОНФ: новые нормативы по школьному питанию не запрещают родителям давать детям в школу еду 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Новые нормы и правила по организации школьного питания не ограничивают право родителей давать детям в школу еду из дома. Об этом заявил в понедельник руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев после встречи экспертов ОНФ с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
Ранее газета "Московский комсомолец" опубликовала информацию о том, что в Роспотребнадзоре подготовлен проект новых санитарных правил и норм для организации питания детей. Общественный резонанс вызвало одно из положений проекта, которое было истолковано как запрет детям приносить в школу домашнюю еду.
"Сегодня мы пригласили Анну Юрьевну [Попову] в Народный фронт, чтобы четко дать ответ на ту интерпретацию проекта СанПиН, который был опубликован. Никаких запретов, с точки зрения домашней еды, которую родители каждый день дают детям в школы, нет, никаким образом новый СанПиН на это питание не влияет, не запрещает и ограничений не накладывает", — сказал Развожаев.
По его словам, ложная интерпретация связана с неверным толкованием "одной строчки проекта СанПиН, которая была написана юридически совершенно корректно и касалась организации питания".
"Один ребенок со своим бутербродом никакую организацию питания провести не может. Речь [в проекте СанПиН] шла о том, что должны делать комбинаты питания, о больших партиях продуктов, которые могут быть использованы на кухне. То, что касается индивидуальной еды, никаких ограничений СанПиН не вводит", — подчеркнул он.
Руководитель исполкома ОНФ поддержал усилия Роспотребнадзора "навести порядок с питанием в школах". "Что греха таить, совершенно очевидно, что питанием недовольны и дети, и родители, и Роспотребнадзор". При этом он отметил, что ОНФ будет держать на контроле принятие по итогам общественных обсуждений новых норм, касающихся питания в школе.
Попова заявила о том, что проект СанПиН регулирует организацию питания и не ограничивает права родителей. Она подчеркнула, что родители имеют полное право кормить своего ребенка так, как считают нужным.
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Комментарии
Образование , Общество , Анна Попова , Михаил Развожаев , Роспотребнадзор , Московский комсомолец
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