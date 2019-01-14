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Губернатор отреагировал на избиение учительницы старшеклассником 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о телефонном разговоре с учительницей, которая получила сотрясение мозга, вмешавшись в ссору подростков.
«Поблагодарил учителя (это молодая женщина) за смелость. Она своими действиями защитила детей от серьезных травм», — написал глава региона в Twitter.
«Все необходимые распоряжения по медицинскому сопровождению дал еще вчера. Дай Бог здоровья!» — пожелал он.
Накануне стало известно, что ученик старшего класса одной из школ города Сызрань Самарской области ударил учительницу по голове, когда та вмешалась в конфликт двух подростков. Преподавательница была госпитализирована, она получила сотрясение мозга.
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Образование , Общество , Дмитрий Азаров , Самарская Область
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