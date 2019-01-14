Губернатор отреагировал на избиение учительницы старшеклассником

«Поблагодарил учителя (это молодая женщина) за смелость. Она своими действиями защитила детей от серьезных травм», — написал глава региона в Twitter.

«Все необходимые распоряжения по медицинскому сопровождению дал еще вчера. Дай Бог здоровья!» — пожелал он.

Накануне стало известно, что ученик старшего класса одной из школ города Сызрань Самарской области ударил учительницу по голове, когда та вмешалась в конфликт двух подростков. Преподавательница была госпитализирована, она получила сотрясение мозга.