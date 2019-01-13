Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МГУ появится 10 новых магистерских программ 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Порядка десяти новых магистерских программ появится в Московском государственном университете им. Ломоносова в 2019 году.
«В этом году будет впервые произведён набор на факультет космических исследований и на около 10 новых магистерских программ», — сказал в день открытых дверей университета ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он также отметил, что в последние годы в МГУ открылось более 20 новых факультетов, и конкурс на них иногда выше, чем на классические факультеты.
Ректор подчеркнул, что вуз принимает порядка 10 тыс. человек на первый курс, из них 1500 — победители международных олимпиад и олимпиад школьников.
Ранее News.ru писал, что на базе филиала МГУ в Севастополе с февраля текущего года начнётся подготовка специалистов в области морских биотехнологий и морского фермерства. Обучение будет длиться 10 месяцев. После окончания курсов слушатель получит документ МГУ, подтверждающий, что он прошёл курс профессиональной переподготовки «Геоэкология и морские биотехнологии». На территории Севастополя уже сформировано 8 рыбоводных участков общей площадью 540 га.
News.ru: последние новости
Старейший университет США вводит курс о гибридной угрозе РФ Гайдаровский форум откроется образовательной тематикой Чиновника из ХМАО подозревают в поддельных дипломах
Комментарии
Образование , Общество , Виктор Садовничий , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»59
Белорусы захотели избавиться от российских каналов783
В Магнитогорске отыскали хозяйку загадочной квартиры40
«Никто не способен остановить Украину»1
Гарри и Меган не позвали на день рождения Кейт Миддлтон7
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:28
Рудковская отказалась говорить о здоровье Плющенко
Шоу-бизнес
01:17
Москвичей предупредили о погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:45
Гарри и Меган не позвали на день рождения Кейт Миддлтон
Шоу-бизнес
01:59
США решили вывести войска из Сирии «по-хитрому»
Войска Ближний Восток
00:49
«Радуйся тому, что есть»: Галкин осадил внука Пугачевой
Шоу-бизнес Статьи
01:19
В Магнитогорске отыскали хозяйку загадочной квартиры
Происшествия
00:27
Соблюдающего ПДД кота сняли на видео
Общество
00:19
Охваченную огнем заправку сняли на видео
Пожары Происшествия
00:49
«Никто не способен остановить Украину»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение