Васильева назвала предельную норму «домашки» для школьников

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о норме предельной нагрузки на школьников в части домашней работы.

Она отметила, что школы во многом автономны и вопрос содержания и объема домашнего задания — это ответственность конкретной образовательной организации и конкретного педагога.