Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о норме предельной нагрузки на школьников в части домашней работы.
Она отметила, что школы во многом автономны и вопрос содержания и объема домашнего задания — это ответственность конкретной образовательной организации и конкретного педагога.
"Однако предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во вторых — третьих классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертых — пятых классах допускается максимум два часа, в шестых — восьмых — 2,5 часа, в девятых — одиннадцатых — до 3,5 часов. Учителя эти нормы прекрасно знают и должны на них ориентироваться", — сказала Васильева на деловом завтраке в "Российской газете".