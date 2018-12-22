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В российских школах появятся две новые должности 

ТК «Звезда» + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Речь идет о «старшем» и «ведущем» учителях.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о двух новых должностях, которые появятся в школах в ближайшее время.
Речь идет о «старшем» и «ведущем» учителях, уточняет сайт «Российской газеты». Васильева подчеркнула, что такие нововведения реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина.
«Создается Национальная система учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали», — уточнила она.
Вместе с тем Васильева подчеркнула, что прежние заслуги педагогов «нисколько не будут умаляться».
«То есть останется и первая, и высшая категория, и заслуженные наши учителя. А новые должности — это именно должности: за ними стоят реальные обязанности, которые необходимо выполнять», — добавила она.
В частности, «старший учитель» будет заниматься координацией работы других педагогов, а именно — методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников.
Что же касается должности «ведущего учителя», то здесь подразумевается наставник для молодых педагогов со стажем от 10 лет и высшей квалификационной категорией.
«"Ведущий учитель" будет помогать другим педагогам "войти" в профессию. Причем не только учителям-предметникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, интегрировать их работу в образовательный процесс», — уточнила она.
При этом Васильева подчеркнула, что необходимо создать возможность для творческого подхода к воспитанию молодых педагогов.
Ранее сообщалось, что в России появился новый профессиональный вид деятельности — инвестиционное консультирование. Соответствующий закон был принят в декабре 2017 года. В пятницу, 21 декабря, он вступил в силу.
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Комментарии
Образование , Общество , Ольга Васильева , Владимир Путин , "Российская газета"
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