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Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год 

RT на русском + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стало известно расписание государственной итоговой аттестации 2019 года — ЕГЭ и ОГЭ, сообщает Пятый канал.
Оно опубликовано на сайте ege.edu.ru.
Экзамены для выпускников 9 и 11 классов будут проведены в три периода — досрочный, основной и дополнительный.
В конце апреля — начале мая сдать ЕГЭ и ОГЭ смогут призывники, выпускники, выезжающие на постоянное место жительства или обучение за рубеж, школьники, отправляющиеся в санатории или другие оздоровительные учреждения.
Большая часть детей будут сдавать экзамены в основной период с конца мая до начала июля.
В частности, ЕГЭ по математике запланирован на 29 мая, по русскому языку — на 3 июня.
ОГЭ по русскому языку состоится 28 мая, по математике — 6 июня.
Дополнительный период сдачи ОГЭ будет проходить с 3 по 21 сентября, ЕГЭ — с 3 по 20 сентября.
Ранее Nation News сообщало, что в России начинается кампания по сдаче ЕГЭ-2019.
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