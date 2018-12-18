Стало известно расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год

Стало известно расписание государственной итоговой аттестации 2019 года — ЕГЭ и ОГЭ, сообщает Пятый канал.

Оно опубликовано на сайте ege.edu.ru.

Экзамены для выпускников 9 и 11 классов будут проведены в три периода — досрочный, основной и дополнительный.

В конце апреля — начале мая сдать ЕГЭ и ОГЭ смогут призывники, выпускники, выезжающие на постоянное место жительства или обучение за рубеж, школьники, отправляющиеся в санатории или другие оздоровительные учреждения.

Большая часть детей будут сдавать экзамены в основной период с конца мая до начала июля.

В частности, ЕГЭ по математике запланирован на 29 мая, по русскому языку — на 3 июня.

ОГЭ по русскому языку состоится 28 мая, по математике — 6 июня.

Дополнительный период сдачи ОГЭ будет проходить с 3 по 21 сентября, ЕГЭ — с 3 по 20 сентября.

Ранее Nation News сообщало, что в России начинается кампания по сдаче ЕГЭ-2019.