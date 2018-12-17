Школы России провалили тест на агрессию

Российские школы будут обучать преодолению агрессии. В настоящее время соответствующую программу предложили кабмину детские омбудсмены. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе заседания совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По ее словам, мониторинг воспитательных программ в школах России дал неутешительный результат. Кроме того, в настоящее время в регионах страны увеличивается число обращений, связанных с вопросами воспитания в образовательных организациях. В связи с этим в школах планируется внедрить программы по преодолению агрессии. Это также связано с последними трагическими событиями, которые происходят в общеобразовательных учреждениях. Кузнецова напомнила ситуации о буллинге и травле детей в школах.

Отметим, что в настоящее время российские подростки все чаще проявляют агрессию. В связи с этим в школах растет число конфликтов, случаев травли и насилия в образовательной среде. Пострадавшими в этих ситуациях становятся не только школьники, но и учителя. Дети боятся ходить в школу. Недавно агрессивный случай произошел в Березовске. Там суд отправил в спецшколу девочку, которая снимала на камеру жестокое убийство инвалида.