Школьники будут сдавать ЕГЭ по-новому

В 2019 году выпускники будут сдавать единые госэкзамены (ЕГЭ) по-новому. Новый порядок сдачи ЕГЭ утвердили министерство просвещения России Рособрнадзор , сообщает Life.ru.

Так, выпускники 2019 года смогут выбирать из двух уровней экзаменов по математике — базового или профильного. Если по профильной математике они получат неудовлетворительный результат, экзамен можно будет пересдать в базовом уровне.

При этом выпускники прошлых лет, сдававшие профильную математику, не смогут в 2019 году сдать базовую.

Нововведения коснулись и ЕГЭ по иностранному языку. К списку языков добавился китайский. Раньше ЕГЭ по иностранному языку можно было выбирать из английского, немецкий, французский и испанский.

Изменения затронут и девятиклассников, сдающих основной государственный экзамен (ОГЭ). С этого года выпускники 9-х классов должны будут проходить итоговое собеседование, которое состоит из четырех заданий: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание на одну из выбранных тем, диалог с экзаменатором. На подготовку дается около минуты, собеседование занимает 15 минут.