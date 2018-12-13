Колледж РЖД откроют в Подмосковье в 2019 году

«У нас сейчас начинается сотрудничество с РЖД, в конце 2019 года открывается колледж, он будет включать три здания. Колледж, который будет готовить студентов специально для работы в транспортной логистике, соответственно мы увеличиваем рабочие места», — сказала Забралова.

Она добавила, что в Подмосковье с каждым годом все больше выпускников девятых классов выбирают профессиональное образование. Больше половины идут в колледжи, техникумы и училища.