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Колледж РЖД откроют в Подмосковье в 2019 году 

РИАМО + ещё 3 1 час назад
Фото: © flickr.com,Artem Svetlov
На территории Подмосковья начнут готовить специалистов для ОАО «РЖД», колледж планируют открыть в 2019 году, сообщила журналистам в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.
«У нас сейчас начинается сотрудничество с РЖД, в конце 2019 года открывается колледж, он будет включать три здания. Колледж, который будет готовить студентов специально для работы в транспортной логистике, соответственно мы увеличиваем рабочие места», — сказала Забралова.
Она добавила, что в Подмосковье с каждым годом все больше выпускников девятых классов выбирают профессиональное образование. Больше половины идут в колледжи, техникумы и училища.
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