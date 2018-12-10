Минтруд планирует распространить программу "Этика госслужбы", которая уже реализуется в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, на другие вузы, продвижение модуля может начаться уже в 2019 году, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.
Он отметил, что одной из основ соблюдения антикоррупционного законодательства является разделение служащим норм этики и морали, и на ликвидацию пробела в этой сфере направлена программа в Академии госслужбы. "Если служащий позволяет себе неэтичные поступки, нам, конечно, с ним не по пути", — сказал Баснак.
Он пояснил, что сначала нужно посмотреть результаты реализации этой программы, "получить оценку от слушателей, понять, была она полезна или нет, возможно, где-то доработать". После того, как ведомство убедится в успешной реализации программы, будет принято решение о ее распространении.
Баснак отметил, что антикоррупционное обучение идет ежегодно и системно.