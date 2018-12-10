Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы

Минтруд планирует распространить программу «Этика госслужбы» в вузах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минтруд планирует распространить программу "Этика госслужбы", которая уже реализуется в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, на другие вузы, продвижение модуля может начаться уже в 2019 году, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.
Он отметил, что одной из основ соблюдения антикоррупционного законодательства является разделение служащим норм этики и морали, и на ликвидацию пробела в этой сфере направлена программа в Академии госслужбы. "Если служащий позволяет себе неэтичные поступки, нам, конечно, с ним не по пути", — сказал Баснак.
Он пояснил, что сначала нужно посмотреть результаты реализации этой программы, "получить оценку от слушателей, понять, была она полезна или нет, возможно, где-то доработать". После того, как ведомство убедится в успешной реализации программы, будет принято решение о ее распространении.
Баснак отметил, что антикоррупционное обучение идет ежегодно и системно.
Последние новости
Huawei вам: Трамп нанес Китаю подлый удар в спину Забирая жизни: самый страшный маньяк России "переплюнул" Чикатило Сталину мог дозвониться любой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Додон отстранен от должности президента11
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии7
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы13
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину2
В Москве зафиксировали аномальные сугробы1
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:58
В Москве зафиксировали аномальные сугробы
Погода Новости Москвы
23:57
Додон отстранен от должности президента
СНГ В мире
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Другое
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение