Минтруд планирует распространить программу «Этика госслужбы» в вузах

Он отметил, что одной из основ соблюдения антикоррупционного законодательства является разделение служащим норм этики и морали, и на ликвидацию пробела в этой сфере направлена программа в Академии госслужбы. "Если служащий позволяет себе неэтичные поступки, нам, конечно, с ним не по пути", — сказал Баснак.

Он пояснил, что сначала нужно посмотреть результаты реализации этой программы, "получить оценку от слушателей, понять, была она полезна или нет, возможно, где-то доработать". После того, как ведомство убедится в успешной реализации программы, будет принято решение о ее распространении.

Баснак отметил, что антикоррупционное обучение идет ежегодно и системно.