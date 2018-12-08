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Васильева назвала мифом ухудшение российского образования 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Министр просвещения РФ Ольга Васильева признала, что в сфере образования есть проблемы, но мифы о том, что оно стало значительно хуже, сильно преувеличены.
Васильева напомнила, что отечественное начальное образование признано лучшим в мире. Проблемы среднего связаны с функциональным чтением.
Об этом она заявила на 18-м съезде партии "Единая Россия".
Ранее на той же площадке с критикой школьного образования выступили председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает "Интерфакс".
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