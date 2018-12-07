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Камбербэтч попал на обложку украинского учебника 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Изображение известного британского актера Бенедикта Камбербэтча попало на обложку украинского учебника по зарубежной литературе для 10 класса. Об этом сообщает «Би-би-си».
Учебник выпустило киевское издание «Грамота» на деньги государственного бюджета. Книга рекомендована министерством образования и науки Украины, ее электронную версию распространяют бесплатно.
По словам руководителя авторского коллектива учебника Ольги Николенко, изображение актера поместили для того, чтобы вызвать интерес у современных учеников. Таким образом авторы хотели связать прошлое и современность, чтобы ученики «больше читали».
Николенко также объяснила, что в книге есть рубрика о различных воплощениях Гамлета в разных странах, поэтому образ Камбербэтча вписывается в оформление учебника вполне органично.
Бенедикт Камбербэтч известен по сериалу «Шерлок», а также картинам «Стартрек: Возмездие», «Доктор Стрэндж», «Игра в имитацию», «Пятая власть». Помимо этого, играл главные роли в классических пьесах в Театре под открытым небом в Ридженс-Парке, театрах «Алмейда», «Ройал-Корт» и в Королевском национальном театре.
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