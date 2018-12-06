В школах Алтайского края стартовали «Уроки цифры»

В школах Алтайского края стартовали занятия в рамках всероссийской акции "Урок цифры", приуроченной к Дню информатики в России , сообщает пресс-служба правительства региона.

Уроки позволят ученикам "осознать важность развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме", говорится в сообщении. Учителя смогут с помощью современных игровых и интерактивных технологий повысить интерес школьников к информатике, отмечают в пресс-службе правительства.

В рамках акции министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов провел урок информатики в барнаульской гимназии №42. "Не важно, какую профессию вы выберете, в любом случае вам нужно будет иметь дело с цифровыми данными, с информационными технологиями", — сказал он в беседе с учениками.