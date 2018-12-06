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В школах Алтайского края стартовали «Уроки цифры» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
В школах Алтайского края стартовали занятия в рамках всероссийской акции "Урок цифры", приуроченной к Дню информатики в России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уроки позволят ученикам "осознать важность развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме", говорится в сообщении. Учителя смогут с помощью современных игровых и интерактивных технологий повысить интерес школьников к информатике, отмечают в пресс-службе правительства.
В рамках акции министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов провел урок информатики в барнаульской гимназии №42. "Не важно, какую профессию вы выберете, в любом случае вам нужно будет иметь дело с цифровыми данными, с информационными технологиями", — сказал он в беседе с учениками.
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