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Россию обрекли на войну с США

Войну-2008 будут изучать в школах Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Специальный «учебный курс, посвященный войне с Россией в 2008 году», начнут преподавать в школах Грузии с января 2019 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Инициатива принадлежит министерству образования, науки и культуры и предназначена для популяризации армии Грузии и росту патриотизма.
Изучение начнется с 10-го класса, специальный курс включается как новый предмет — «Оборона и безопасность».
Министерство уже подготовило специалистов соответствующего профиля, которые будут читать данный предмет.
С 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
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