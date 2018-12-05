Войну-2008 будут изучать в школах Грузии

Инициатива принадлежит министерству образования , науки и культуры и предназначена для популяризации армии Грузии и росту патриотизма.

Изучение начнется с 10-го класса, специальный курс включается как новый предмет — «Оборона и безопасность».

Министерство уже подготовило специалистов соответствующего профиля, которые будут читать данный предмет.

С 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии.