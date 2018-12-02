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Приморским педагогам увеличили зарплату 

Вести.Ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: www.vesti.ru
Учителям в Приморье повысили заработную плату, ввели подъемные выплаты и компенсацию за аренду жилья. Беспрецедентные меры поддержки инициировал врио главы региона Олега Кожемяко. Закон уже принят местными парламентариями. И это еще не все улучшения, которые ждут педагогов.
Надбавки к зарплате, внушительные подъемные и частичная оплата за аренду жилья. Меры социальной поддержки, которые в начале месяца только обсуждали депутаты и учителя, сегодня — реальность. Парламентарии в 3-х чтениях приняли этот законопроект.
Рассказать семиклассникам о кольчатых червях и моллюсках интересно — задача, которую решают тысячи учителей. У Елены Евсеевой есть запал. В этом году она окончила педагогический вуз и с сентября преподаёт биологию в 22-ой школе во Владивостоке.
"В школу нужно идти только с любовью к детям, с любовью к своему предмету. Чтобы дети видели это, чтобы им это нравилось", — считает Елена Елисеева, молодой учитель.
Молодой специалист во всех отношениях — девушке 22 года. В краевой столице приходится снимать комнату в общежитии. А уже с декабря молодым учителям будут компенсировать половину расходов на наем жилья и выплачивать внушительные подъёмные, а также 10 тысяч каждый месяц в качестве доплаты. Такого радикального увеличения доходов педагогов в современном Приморье еще не было. На эти цели в краевой бюджет на будущий год заложили 3 миллиарда рублей. Поддержка в рамках законопроекта, который приморские парламентарии приняли в трех чтениях.
"Мы надеемся, что вот эти колоссальные средства значительно улучшат ситуацию для того, чтобы наши педагоги получали достойную зарплату. Но и мы при этом будем уже и спрашивать за качество образования, что не маловажно", — считает Сергей Слепченко, депутат Законодательного собрания Приморского края.
Прибавку ощутят не только на молодые специалисты в школах и детских садах. Основной оклад для педагогов тоже увеличат уже со следующего года.
"Не только молодые специалисты нуждаются в надбавках. Скорее даже опытные педагоги уходят из школ из-за больших физических и моральных нагрузок", — полагает Маргарита Семёнова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Законы, инициированные главой Приморья Олегом Кожемяко, — первые ступени. Итогом станет привлечение молодых специалистов в регион и создание для учителей комфортных условий для работы и жизни.
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Комментарии1
Маргарита Семенова , Елена Евсеева , Сергей Слепченко , Елена Елисеева , Олег Кожемяко , Образование , Владивосток
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