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Педагогов российского лицея накажут за травлю детей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Барнаульские следователи возбудили уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) в отношении сотрудников лицея № 101, игнорировавших травлю ученика, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в четверг, 22 ноября.
«С сентября по ноябрь 2018 года группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие», — отмечено в тексте.
Эти обстоятельства, по версии следствия, были известны педагогическому составу учебного заведения, как и то, что аналогичные противоправные действия совершались и в отношении других учащихся. Однако никаких «мер по урегулированию ситуации» принято не было.
В рамках расследования изъята документация, включая журналы регистрации обращений, а также записи с камер видеонаблюдения. Дело находится на личном контроле у руководителя следственного управления.
В СКР начали проверку информации о буллинге в барнаульском лицее 16 ноября.
Местная жительница Ульяна Меньшикова рассказала на своей странице в Facebook, как ее 14-летнего сына затравила компания шестиклассников и семиклассников. Его поджидали у ворот лицея, били и оскорбляли. После одного из таких эпизодов семья обратилась в травмпункт. Камеры видеонаблюдения сняли, как подростка забросали кусками льда и он ушел со школьного двора с окровавленным лицом.
В лицее женщине заявили, что ее сын сам виноват в случившемся и пригрозили ей самой наказанием за ненадлежащее воспитание ребенка.
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СКР , Образование , Общество
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