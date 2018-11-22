Педагогов российского лицея накажут за травлю детей

Барнаульские следователи возбудили уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) в отношении сотрудников лицея № 101, игнорировавших травлю ученика, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в четверг, 22 ноября.

«С сентября по ноябрь 2018 года группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие», — отмечено в тексте.

Эти обстоятельства, по версии следствия, были известны педагогическому составу учебного заведения, как и то, что аналогичные противоправные действия совершались и в отношении других учащихся. Однако никаких «мер по урегулированию ситуации» принято не было.

В рамках расследования изъята документация, включая журналы регистрации обращений, а также записи с камер видеонаблюдения. Дело находится на личном контроле у руководителя следственного управления.

В СКР начали проверку информации о буллинге в барнаульском лицее 16 ноября.

Местная жительница Ульяна Меньшикова рассказала на своей странице в Facebook, как ее 14-летнего сына затравила компания шестиклассников и семиклассников. Его поджидали у ворот лицея, били и оскорбляли. После одного из таких эпизодов семья обратилась в травмпункт. Камеры видеонаблюдения сняли, как подростка забросали кусками льда и он ушел со школьного двора с окровавленным лицом.

В лицее женщине заявили, что ее сын сам виноват в случившемся и пригрозили ей самой наказанием за ненадлежащее воспитание ребенка.