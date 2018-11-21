Детский психолог оценила инициативу о замене ЕГЭ

Детский психолог, доцент факультета психологии СПБГУ, доктор психологических наук Оксана Защиринская в беседе с RT прокомментировала инициативу замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова заменить ЕГЭ.

Депутат предложил заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна.

«Если инициатива будет реализована так, как выглядит при первом её понимании, то она абсолютно не вредит детям. Мы, как преподаватели, которые много лет трудятся в вузах, сталкиваемся с недостаточной креативностью, а самое главное, включённостью молодого поколения в свою же собственную жизнь… Мне кажется, что три компонента, включённые в систему оценки, являются очень актуальными точками в подготовке нашей молодёжи, с точки зрения образованности и социализации», — сказала она.

Психолог уверена, что система оценивания раннего выявления талантов у учеников «не является клеймением».

«Мне кажется, это очень симпатичная инициатива… Давайте дадим шанс молодому поколению, пусть они себя проявят, и с точки зрения интеллекта, и с точки зрения своих социальных статусов», — считает она.

Как сообщало РИА Новости, оценивать способности ребёнка предлагается с помощью трёх компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью. На основе анализа полученных данных будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз без экзаменов.