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Детский психолог оценила инициативу о замене ЕГЭ
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Детский психолог оценила инициативу о замене ЕГЭ 

RT на русском + ещё 26 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Детский психолог, доцент факультета психологии СПБГУ, доктор психологических наук Оксана Защиринская в беседе с RT прокомментировала инициативу замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова заменить ЕГЭ.
Депутат предложил заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна.
«Если инициатива будет реализована так, как выглядит при первом её понимании, то она абсолютно не вредит детям. Мы, как преподаватели, которые много лет трудятся в вузах, сталкиваемся с недостаточной креативностью, а самое главное, включённостью молодого поколения в свою же собственную жизнь… Мне кажется, что три компонента, включённые в систему оценки, являются очень актуальными точками в подготовке нашей молодёжи, с точки зрения образованности и социализации», — сказала она.
Психолог уверена, что система оценивания раннего выявления талантов у учеников «не является клеймением».
«Мне кажется, это очень симпатичная инициатива… Давайте дадим шанс молодому поколению, пусть они себя проявят, и с точки зрения интеллекта, и с точки зрения своих социальных статусов», — считает она.
Как сообщало РИА Новости, оценивать способности ребёнка предлагается с помощью трёх компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью. На основе анализа полученных данных будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз без экзаменов.
RT на русском: последние новости
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