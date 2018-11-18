Васильева дала совет родителям

Васильева посоветовала родителям перестать бояться ЕГЭ

Родителям нужно перестать бояться Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он не подразумевает "натаскивание" школьников на односложные ответы при сдаче, а ребята из провинции получают возможность поступить в вузы больших городов. Такое мнение в воскресенье выразила министр просвещения РФ Ольга Васильева , выступая в программе "Толстой. Воскресенье" на Первом канале.

"В отношении ЕГЭ надо перестать пугать и пугаться [родителям], ЕГЭ — это венец всему тому, что мы с вами делали 11 лет. И разговор о том, что натаскивают их Давайте будем честными, мы давно уже отошли от ответов только "да" и "нет", крестиков и галочек. Там каждый вопрос — это ответ развернутый, там нет этих крестиков и галочек. Мы вообще хотим подойти к такому варианту ЕГЭ, чтоб это были очень красивые, правильные, развернутые ответы", — сказала Васильева.

Министр добавила, что на сегодняшний день возможность поступить в вузы в больших городах для ребят из провинции можно представить в соотношении 70 к 30. "Это здорово. Я недавно встречалась с молодыми региональными журналистами, они это подтверждают", — отметила Васильева.

Также она считает, что сегодня многие родители имеют неправильное представление о работе учителей. "У нас выросли родители за 25 лет, которым вдолбили, что это — услуга. Мы не думаем, ни я, ни мои коллеги-учителя, что мы оказываем кому-то услугу. Мы служим тому делу, которому мы служим всегда. Это — призвание", — подчеркнула министр.