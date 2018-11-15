Минпросвещения проконтролирует проверки избивших школьников педагогов

Минпросвещения проконтролирует проверки в отношении педагогов, избивших школьников

"Министерство и министр проинформированы об обоих инцидентах, случившихся в Хабаровском крае и Томской области, находясь на постоянной связи с региональными органами управления образованием. В настоящее время проводятся проверки правоохранительных органов, и давать конкретную оценку событиям до окончания и вывода проверок преждевременно", — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что "миссия педагога и школы — образование и воспитание личности учащегося, и какие-либо проявления рукоприкладства в этих процессах недопустимы".

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором якобы в школе №37 Комсомольска-на-Амуре учительница избила в коридоре ученика за то, что он мешал вести урок. Власти города, а также полиция начали проверку по этому факту, педагог отстранен от работы. Возбуждено уголовное дело за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Томские полицейские по результатам проверки возбудили уголовное дело по факту применения силы учителем младших классов к ученику в Асиновском районе. В сети появилось видео, на котором видно, как учительница ударила ученика головой о парту.