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Крымский и китайский вузы подписали соглашение
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Университет Крыма и ведущий вуз Китая подписали соглашение о сотрудничестве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского подписал соглашение о сотрудничестве с Харбинским университетом коммерции, сообщает пресс-служба крымского вуза.
Соглашение подписано во время визита делегации крымских ученых в Китай.
"Подписание соглашения способствует укреплению российско-китайских связей в области науки и образования. Оно позволит развить академическую мобильность преподавателей и студентов по направлениям, приоритетным для экономического развития стран, а также наладить взаимодействие в сфере научных исследований в рамках континентального проекта "Один пояс — один путь", — сказала заведующая кафедрой экономической теории Института экономики и управления КФУ Наталья Симченко.
В рамках поездки члены делегации прошли стажировку в Исследовательском институте экономики и бизнеса Харбинского университета коммерции.
Крымский федеральный университет создан в 2014 году. Ядром КФУ стал Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, также в состав нового университета вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов и семь научных организаций. Кроме того, в состав КФУ был включен медицинский университет имени Георгиевского.
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