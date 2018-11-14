Крымский и китайский вузы подписали соглашение

Университет Крыма и ведущий вуз Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского подписал соглашение о сотрудничестве с Харбинским университетом коммерции, сообщает пресс-служба крымского вуза.

Соглашение подписано во время визита делегации крымских ученых в Китай

"Подписание соглашения способствует укреплению российско-китайских связей в области науки и образования. Оно позволит развить академическую мобильность преподавателей и студентов по направлениям, приоритетным для экономического развития стран, а также наладить взаимодействие в сфере научных исследований в рамках континентального проекта "Один пояс — один путь", — сказала заведующая кафедрой экономической теории Института экономики и управления КФУ Наталья Симченко.

В рамках поездки члены делегации прошли стажировку в Исследовательском институте экономики и бизнеса Харбинского университета коммерции.

Крымский федеральный университет создан в 2014 году. Ядром КФУ стал Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, также в состав нового университета вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов и семь научных организаций. Кроме того, в состав КФУ был включен медицинский университет имени Георгиевского.