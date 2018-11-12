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Рособрнадзор проверил учителей на профпригодность
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Рособрнадзор проверил учителей на профпригодность 

Москва24 + ещё 5 3 часа назад
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Рособрнадзор подвел итоги исследования компетенций учителей по разным предметам. В ходе проверки педагогам пришлось продемонстрировать знание своего предмета, умение решать методические задачи и оценивать работы учащихся, сообщили в пресс-службе ведомства.
В этом году в исследовании участвовали 67 субъектов РФ и 22 тысячи учителей. Хуже всего выполнили работу преподаватели математики и информатики и основ духовно-нравственной культуры народов России. С выполнением задач по этим предметам не справилась почти половина участников исследования. Около четверти учителей неудовлетворительно сдали историю, экономику, "Россию в мире", русский язык и литературу.
Наиболее успешно справились с заданиями учителя обществознания и права. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы. Исследование проводилось анонимно, поэтому его результаты не повлияют на работу учителей и школ, заверили в Рособрнадзоре.
В конце июня руководитель столичного департамента образования Исаак Калина заявил, что учителя с недостаточным уровнем образования не смогут работать в московских школах.
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