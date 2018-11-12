Рособрнадзор проверил учителей на профпригодность

Рособрнадзор подвел итоги исследования компетенций учителей по разным предметам. В ходе проверки педагогам пришлось продемонстрировать знание своего предмета, умение решать методические задачи и оценивать работы учащихся, сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году в исследовании участвовали 67 субъектов РФ и 22 тысячи учителей. Хуже всего выполнили работу преподаватели математики и информатики и основ духовно-нравственной культуры народов России. С выполнением задач по этим предметам не справилась почти половина участников исследования. Около четверти учителей неудовлетворительно сдали историю, экономику, "Россию в мире", русский язык и литературу.

Наиболее успешно справились с заданиями учителя обществознания и права. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы. Исследование проводилось анонимно, поэтому его результаты не повлияют на работу учителей и школ, заверили в Рособрнадзоре.