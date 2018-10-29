ЕГЭ по истории может стать обязательным

ЕГЭ по истории Отечества может стать обязательным для всех школьников после 2022 года. В 2020 году планируется провести пилотные экзамены.

«Это будет экзамен по классической истории, безусловно, по истории Отечества. В 2020 году планируется провести пилот, а после 2022 года экзамен может стать обязательным для всех», — цитирует министра просвещения России Ольгу Васильеву ТАСС.

Она добавила, что в настоящее время обсуждаются более точные сроки введения экзамена. В данный момент в России обязательными для сдачи являются ЕГЭ по русскому языку и базовой математике.

Ранее News.ru писал, что правительство не планирует вводить в высших учебных заведениях выпускной экзамен, аналогичный школьному ЕГЭ. Задача у властей иная — вести перманентную аттестацию самих вузов.