МИТРО лишили лицензии

Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Действие лицензии Московского технологического института приостановлено.

«На основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московскому технологическому институту», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Лицензия подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных программ. При её приостановке или аннулировании учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.

Ранее News.ru писал, что проект «5−100», направленный на повышение престижа российских вузов на международном уровне, продолжится после 2020 года. Программа стартовала в 2013 году и изначально рассчитывалась на семь лет. Её итогом должно стать появление в России группы университетов, отвечающих всем современным тенденциям развития и способных реагировать на глобальные изменения.