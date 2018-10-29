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МИТРО лишили лицензии
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МИТРО лишили лицензии 

News.ru + ещё 26 1 час назад
Фото: vk.com/shkola_ostankino
Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Действие лицензии Московского технологического института приостановлено.
«На основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московскому технологическому институту», — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Лицензия подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных программ. При её приостановке или аннулировании учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.
Ранее News.ru писал, что проект «5−100», направленный на повышение престижа российских вузов на международном уровне, продолжится после 2020 года. Программа стартовала в 2013 году и изначально рассчитывалась на семь лет. Её итогом должно стать появление в России группы университетов, отвечающих всем современным тенденциям развития и способных реагировать на глобальные изменения.
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