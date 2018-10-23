Немецких школьников защитят от пропаганды

Немецких школьников решили защитить от пропаганды

Партия «Альтернатива для Германии » в Гамбурге создала сайт «Нейтральные школы», на котором ученики могут пожаловаться на учителей, навязывающих им свое мнение о политике. Инициатива вызвала возмущение в немецком обществе: петиция против нее на сайте change.org набрала почти 50 тысяч подписей. Об этом сообщило издание The Local.

В петиции говорится, что ее авторы «в ужасе от того, что в 2018 году людей снова могут запугать, заставить молчать, что свобода учебного процесса ограничивается, и к этому привлекают детей». Они также просят государство вмешаться и применить все законные средства, чтобы ограничить работу созданной АдГ платформы.

22 октября аналогичный сайт запустили для берлинских школ. Группа учителей из школы Лины Моргенштерн в германской столице написала руководству «Альтернативы» коллективное письмо. В нем учителя требуют заранее записать их имена в базу в знак протеста против инициативы.

«Мы будем информировать наших учеников всякий раз, как члены вашей партии будут участвовать в расистских, бесчеловечных, сексистских, ревизионистских, антисемитских или антидемократических активностях, опасных для мирного сосуществования в обществе», — говорится в письме.

Его текст также сравнивает действия АдГ с действиями нацистского режима: «История учит нас, что обличения и запугивания заканчиваются тем, что диссидентов сажают в лагеря».

Противников инициативы поддержал профсоюз работников науки и образования, ассоциация немецких учителей и целый ряд политиков, в том числе премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн.

«Они организуют публичное обличение — это шаги к тоталитаризму», — заявил он.

На сайте инициативы значится, что ее главная цель — защита прав личности и принципа нейтралитета в учебном процессе. Там же заявлено, что смысл акции намеренно перевирается СМИ и политиками для того, чтобы дискредитировать партию.