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Немецких школьников защитят от пропаганды
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Немецких школьников решили защитить от пропаганды 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Партия «Альтернатива для Германии» в Гамбурге создала сайт «Нейтральные школы», на котором ученики могут пожаловаться на учителей, навязывающих им свое мнение о политике. Инициатива вызвала возмущение в немецком обществе: петиция против нее на сайте change.org набрала почти 50 тысяч подписей. Об этом сообщило издание The Local.
В петиции говорится, что ее авторы «в ужасе от того, что в 2018 году людей снова могут запугать, заставить молчать, что свобода учебного процесса ограничивается, и к этому привлекают детей». Они также просят государство вмешаться и применить все законные средства, чтобы ограничить работу созданной АдГ платформы.
22 октября аналогичный сайт запустили для берлинских школ. Группа учителей из школы Лины Моргенштерн в германской столице написала руководству «Альтернативы» коллективное письмо. В нем учителя требуют заранее записать их имена в базу в знак протеста против инициативы.
«Мы будем информировать наших учеников всякий раз, как члены вашей партии будут участвовать в расистских, бесчеловечных, сексистских, ревизионистских, антисемитских или антидемократических активностях, опасных для мирного сосуществования в обществе», — говорится в письме.
Его текст также сравнивает действия АдГ с действиями нацистского режима: «История учит нас, что обличения и запугивания заканчиваются тем, что диссидентов сажают в лагеря».
Противников инициативы поддержал профсоюз работников науки и образования, ассоциация немецких учителей и целый ряд политиков, в том числе премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн.
«Они организуют публичное обличение — это шаги к тоталитаризму», — заявил он.
На сайте инициативы значится, что ее главная цель — защита прав личности и принципа нейтралитета в учебном процессе. Там же заявлено, что смысл акции намеренно перевирается СМИ и политиками для того, чтобы дискредитировать партию.
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