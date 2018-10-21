Мэр Керчи рассказал, когда вновь откроют политехнический колледж

Мэр Керчи назвал дату возобновления работы Керченского политехнического колледжа, где студент устроил стрельбу и взрыв.

Политехнический колледж в Керчи, в котором 18-летний студент устроил взрыв и стрельбу, в результате которого погиб 21 человек, еще 50 пострадало, возобновит работу не раньше 23 октября. Об этом рассказал мэр Керчи Сергей Бороздин , пишет РИА Новости

«Во вторник в Керчь прибудет глава республики Крым, он пообщается с коллективом и примет решение о возобновлении работы колледжа», — пояснил градоначальник.

Все дни после трагедии во всех крымских школах и детсадах дежурили сотрудники Росгвардии. Охрану снимут 22 октябр.