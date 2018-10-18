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Закон о доплатах молодым учителям приняли в Мособлдуме
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Закон о доплатах молодым учителям приняли в Мособлдуме 

РИА Новости + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Мособлдумы приняли закон о доплатах классным руководителям и молодым учителям, теперь они будут ежемесячно получать надбавки в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Доплаты будут получать 33 067 классных руководителей и 2794 молодых учителя в Московской области. Норма вступила в действие с 1 сентября текущего года.
Теперь доплата классным руководителями составит 6 тысяч рублей. Молодые учителя раньше получали доплату в 1 тысячу рублей. После утверждения нормы надбавка составит 6 тысяч рублей.
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