Закон о доплатах молодым учителям приняли в Мособлдуме

Депутаты Мособлдумы приняли закон о доплатах классным руководителям и молодым учителям, теперь они будут ежемесячно получать надбавки в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Доплаты будут получать 33 067 классных руководителей и 2794 молодых учителя в Московской области. Норма вступила в действие с 1 сентября текущего года.

Теперь доплата классным руководителями составит 6 тысяч рублей. Молодые учителя раньше получали доплату в 1 тысячу рублей. После утверждения нормы надбавка составит 6 тысяч рублей.