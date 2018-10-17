Детские сады и школы Керчи эвакуированы

Жители Керчи сообщают о массовой эвакуации детей из школ и детских садов. Взрыв в Керченском политехническом колледже был признан терактом.

«Детские сады и школы в Керчи эвакуируют после взрыва в колледже», — пишет очевидец Рейтер в Twitter.

О том, что всех детей из школ и детских садов Керчи отправили по домам, а учебные заведения закрыли, сообщает и Telegram-канал Mash.