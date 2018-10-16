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В Запорожье подросток распылил газ из баллончика в школе
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В Запорожье подросток распылил газ из баллончика в школе 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Ученик распылил в школе в Запорожье газовый баллончик, из здания учебного заведения эвакуировали более 350 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"В 9.35 (совпадает с мск) поступило сообщение от диспетчера скорой помощи, что в учебном заведении в Шевченковском районе Запорожья распылили газовый баллончик. Немедленно была проведена эвакуация 353 человек. Полицейские, прибывшие на место, установили личность правонарушителя, 2004 рождения", — говорится в сообщении.
На месте работали полицейские и врачи скорой помощи. Полиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности родителей ученика. Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения.
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