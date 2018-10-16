КС проверит положения закона об образовании на соответствие конституции

Конституционный суд (КС) России на заседании во вторник рассмотрит дело о проверке конституционности статьи закона об образовании, позволяющей увольнять педагогов со стажем из-за отсутствия у них профессионального образования, следует из материалов суда.

КС установит, соответствует ли конституции статья 46 федерального закона об образовании по жалобе Ирины Серегиной , работавшей воспитателем в детском саду города Камышин 11 лет и уволенной летом 2017 года из-за неполного высшего образования в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.

Как отмечается в материалах КС, суды, куда обращалась заявительница, не приняли во внимание доводы о том, что после вступления в силу в 2013 году закона об образовании Серегина продолжала работать, не имея претензий со стороны работодателя, осведомленного о наличии у нее незаконченного профессионального образования. Всего заявительница непрерывно проработала в должности воспитателя около 30 лет.

"По мнению заявительницы, оспариваемая норма противоречит… конституции, поскольку во взаимосвязи с положениями Трудового кодекса РФ позволяет увольнять лиц, не имеющих соответствующего образования, без учета предыдущей педагогической работы и обстоятельств, характеризующих их личность", — говорится в материалах Конституционного суда.

Заявительница отмечает, что тем самым законодатель оставил без внимания ее права как педагогического работника на сохранение официально признанного статуса воспитателя первой категории.