В Минтруда высказались о новом выходном дне

В Минтруда оценили предложение сделать День учителя выходным

Возможное введение дополнительного выходного в День учителя повлияет на работодателей, так как будет снижен фонд рабочего времени, такое предложение надо внимательно изучить, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова

"У нас отмечается традиционно День учителя, в том числе в Кремлевском дворце. Но мы разделяем две вещи — считаем необходимым награждение и поощрение представителей этой сферы, но по внесению изменений в Трудовой кодекс надо внимательно смотреть", — заявила Ельцова.

"По поводу выходного дня Минтруд России считает, что именно поправки в 112 статью трудового кодекса — введение дополнительных дней — это будет влиять на хозяйствующих субъектов, мы будем таким образом снижать фонд рабочего времени. Надо это понимать", — отметила она.

Ельцова добавила, что такие вопросы всегда обсуждаются на трехсторонней комиссии.