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В Минтруда высказались о новом выходном дне
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В Минтруда оценили предложение сделать День учителя выходным 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Возможное введение дополнительного выходного в День учителя повлияет на работодателей, так как будет снижен фонд рабочего времени, такое предложение надо внимательно изучить, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.
Ранее в Госдуме предложили сделать День учителя общенациональным праздником и выходным днем. Соответствующий законопроект подготовил представитель "Единой России" Сергей Вострецов, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"У нас отмечается традиционно День учителя, в том числе в Кремлевском дворце. Но мы разделяем две вещи — считаем необходимым награждение и поощрение представителей этой сферы, но по внесению изменений в Трудовой кодекс надо внимательно смотреть", — заявила Ельцова.
"По поводу выходного дня Минтруд России считает, что именно поправки в 112 статью трудового кодекса — введение дополнительных дней — это будет влиять на хозяйствующих субъектов, мы будем таким образом снижать фонд рабочего времени. Надо это понимать", — отметила она.
Ельцова добавила, что такие вопросы всегда обсуждаются на трехсторонней комиссии.
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