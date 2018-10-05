​В России назвали учителя года

Победителем конкурса «Учитель года» стал педагог из Чечни

Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2018" стал педагог по обществознанию и праву математической школы №1 города Грозный Алихан Динаев, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.

Третьего октября в Санкт-Петербурге подвели итоги второго очного тура федерального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России-2018". Призерами конкурса стали Алихан Динаев из Грозного, Игнат Игнатов из Москвы, Илья Казанцев из Пскова, Юрий Клюев из Брянской области, Григорий Назаров из подмосковных Химок.

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. В этот раз в нем участвовали учителя из всех 85 регионов страны. Финал конкурса традиционно приурочен к профессиональному празднику — Дню учителя.