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​В России назвали учителя года
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Победителем конкурса «Учитель года» стал педагог из Чечни 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: Минпросвещения России
Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2018" стал педагог по обществознанию и праву математической школы №1 города Грозный Алихан Динаев, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.
Главным призом стала статуэтка хрустального пеликана, которую вручили министр просвещения РФ Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий.
Третьего октября в Санкт-Петербурге подвели итоги второго очного тура федерального этапа всероссийского конкурса "Учитель года России-2018". Призерами конкурса стали Алихан Динаев из Грозного, Игнат Игнатов из Москвы, Илья Казанцев из Пскова, Юрий Клюев из Брянской области, Григорий Назаров из подмосковных Химок.
Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. В этот раз в нем участвовали учителя из всех 85 регионов страны. Финал конкурса традиционно приурочен к профессиональному празднику — Дню учителя.
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