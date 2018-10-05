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Путин поздравил педагогов с Днем учителя
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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником 

РИА Новости + ещё 35 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Влияние учителей на человека является определяющим, но важное влияние на всех оказывают родители и семья, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается влияния учителей, оно является определяющим. Конечно, важнейшее влияние оказывают на нас родители, семья — это очевидно. База моральных ценностей создается в семье. В воспитании, развитии, помощь оказывают преподаватели и, безусловно, от того, как они работают — качества работы, от отношения к своему делу тоже многое зависит", — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии.
Воспользовавшись случаем, президент еще раз поздравил российских учителей с праздником.
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