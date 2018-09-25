Голикова назвала вузы с самыми высокими проходными баллами на бюджет 

Топ-10 вузов, для поступления в которые нужно набрать высокие баллы, в 2018 году остался прежним, однако впервые за 10 лет первое место в общем рейтинге занял Московский физико-технический институт (МФТИ), опередив традиционного лидера — МГИМО, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Топ-10 вузов, для поступления в которые надо набрать высокие баллы, — он остался в принципе прежним, но впервые за 10 лет проведения мониторинга первое место в рейтинге занял Московский физико-технический институт, потеснив тем самым Московский государственный институт международных отношений", — сказала Голикова журналистам, подводя итоги мониторинга приемной кампании 2018 года.