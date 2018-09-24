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Названа средняя цена букетов ко Дню учителя
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Букет ко Дню учителя обойдется москвичам в среднем в 800 руб. 

Агентство «Москва» + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Букет ко Дню учителя обойдется родителям столичных школьников в среднем в 800 руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
«В среднем — 800-1000 руб., такой скромный букет. Можно купить один цветок или три цветка, это будет дешевле. Понятие «букет» подразумевает несколько сортов цветов, зелени, которые собраны и упакованы в красивую бумагу. Сейчас очень много цветов, в основном это осенние гладиолусы, удивительной красоты и расцветки георгины, традиционные розы. И, конечно, хризантемы — сейчас огромное количество всяких расцветок», — сказала В. Сафронова.
День учителя отмечается в России 5 октября.
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