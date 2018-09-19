Школа умного города: технологии в киноиндустрии 

Второй сезон проекта «Школа умного города» стартовал 18 сентября. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.
Первая лекция в новом учебном году была посвящена технологиям в киноиндустрии.
— Во втором сезоне мы немного изменили формат «Школы умного города». Теперь лекции проходят чуть реже, но каждая становится более разноплановой — мы приглашаем выступить сразу несколько спикеров. Уже первая лекция показала, что расчет оказался верным — на нее пришли почти 300 школьников, — говорит и.о. заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы Анна Пашкевич. — Уверена, что лекции ШУГ не только удовлетворят любопытство школьников, но и помогут им определиться с будущей профессией. Надеемся, конечно, что они выберут сферу ИТ.
Школьники 7–11 классов познакомились с новыми форматами видеоконтента на примере спортивного вещания чемпионата мира по футболу, а также узнали, как YouTube противостоит телевидению.
— Я считаю потрясающей идею сделать такой проект. Детям важно рассказывать, что происходит в мире. «Школа умного города» дает платформу, на которой можно быстро, легко, в любой форме, не давя на детей и их выбор, рассказать о мире и новых технологиях. Мне в детстве таких проектов не хватало, — считает доцент кафедры звукорежиссуры и музыкального искусства Института телевидения Александр Янковский.
Кстати, вторая часть занятия была практическая. Ребята разделились на команды и выполняли задание, в рамках которого им нужно было рассказать о персонаже так, чтобы дизайнер мог составить «фоторобот» только по описанию.
Следующая лекция пройдет 25 сентября. Она будет посвящена технологии в цифровом телевидении.
Участие в мероприятиях «Школы умного города» бесплатное.
СПРАВКА
«Школа умного города» — это уникальный проект Департамента информационных технологий города Москвы, начавшийся весной 2018 года. В первом сезоне эксперты и топ-менеджеры международных компаний (Samsung, Dell, IBM, Сisco и др.) рассказывали школьникам об информационной безопасности, профессиях будущего, знакомили с искусственным интеллектом, интернетом вещей и голограммами, объясняли, как новые технологии применяются в здравоохранении и театре. После лекций проводились практические мастер-классы, на которых участники решали кейсы, получали практические навыки. По итогам проекта самые активные школьники встретились с министром правительства Москвы, руководителем Департамента информационных технологий А. В. Ермолаевым и получили памятные призы.