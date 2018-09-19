Школа умного города: технологии в киноиндустрии

Второй сезон проекта «Школа умного города» стартовал 18 сентября. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

Первая лекция в новом учебном году была посвящена технологиям в киноиндустрии.

— Во втором сезоне мы немного изменили формат «Школы умного города». Теперь лекции проходят чуть реже, но каждая становится более разноплановой — мы приглашаем выступить сразу несколько спикеров. Уже первая лекция показала, что расчет оказался верным — на нее пришли почти 300 школьников, — говорит и.о. заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы Анна Пашкевич. — Уверена, что лекции ШУГ не только удовлетворят любопытство школьников, но и помогут им определиться с будущей профессией. Надеемся, конечно, что они выберут сферу ИТ.

Школьники 7–11 классов познакомились с новыми форматами видеоконтента на примере спортивного вещания чемпионата мира по футболу, а также узнали, как YouTube противостоит телевидению.

— Я считаю потрясающей идею сделать такой проект. Детям важно рассказывать, что происходит в мире. «Школа умного города» дает платформу, на которой можно быстро, легко, в любой форме, не давя на детей и их выбор, рассказать о мире и новых технологиях. Мне в детстве таких проектов не хватало, — считает доцент кафедры звукорежиссуры и музыкального искусства Института телевидения Александр Янковский

Кстати, вторая часть занятия была практическая. Ребята разделились на команды и выполняли задание, в рамках которого им нужно было рассказать о персонаже так, чтобы дизайнер мог составить «фоторобот» только по описанию.

Следующая лекция пройдет 25 сентября. Она будет посвящена технологии в цифровом телевидении.

Участие в мероприятиях «Школы умного города» бесплатное.

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