Эксперты оценили идею запрета смартфонов в школе

По данным ВЦИОМ, три четверти россиян (73%) поддержали идею запрета использования смартфонов и других гаджетов во время занятий в школах. Абсолютное большинство (83%) отметили, что телефоны отвлекают учеников от уроков, 69% всех опрошенных уверены, что отказ от смартфонов позволит школьникам лучше учиться. 17% опрошенных полагают, что запрет на гаджеты ничего не изменит.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, какие подводные камни могут быть при введении подобной инициативы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина отметила, что на практике использование "мобильных телефонов в школе в неучебных целях запрещено".

"Гаджеты чаще всего отвлекают детей от учебного процесса, мешают учителю вести урок. Так же, как двадцать пять лет назад было запрещено играть на уроке с "радугой" и "лизунами", сегодня ребенку не разрешают отвлекаться на телефон", — сказала Духанина.

Однако, по ее словам, иногда учитель может спланировать урок так, что школьникам будет необходимо использовать мобильные устройства. "Сегодня создано несколько сервисов, позволяющих педагогу проводить интерактивные викторины, создавать упражнения для самопроверки учеников, делать собственные презентации и сайты. Но это необходимо далеко не каждый урок, и к смартфону, как и к любому техническому устройству, нужно относиться здраво", — заявила Духанина.

"Вопрос использования цифровых устройств в школе и детском саду мы сейчас специально исследуем в Российском обществе "Знание". 63% родителей из 1500 опрошенных нами сообщили, что их ребенок периодически использует мобильный телефон в обучающих целях — преимущественно для поиска информации", — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке.

Более трети из опрошенных считают, что даже в школе ребенок не перестает пользоваться приложениями и играть в игры. "Более половины родителей уверены, что ребенок проводит с гаджетами слишком много времени для развлечения, и хотели бы его сократить. Поэтому именно у них, в первую очередь, находит поддержку идея ограничения использования телефонов в школе", — добавила Духанина.

По словам депутата, в некоторых школах детям предлагают оставлять телефоны в специальных шкафчиках, однако ребята иногда решают этого не делать, мотивируя тем, что это их собственность.

Здесь, по мнению Духаниной, необходимы формы общественного договора. "Если мобильные телефоны создают проблемы на уроках, школа может провести расширенное собрание педагогов, детей и родителей, обсудить проблему, выработать наиболее подходящие решения. Ведь здесь главное — не наличие запрета, а соблюдение детьми культуры обучения, уважение к учителю и одноклассникам. Многие родители сами идут на ограничение использования смартфонов и планшетов детьми: например, покупают для школы обычный кнопочный телефон. Он не отвлекает от учебного процесса, при этом ребенок всегда на связи на случай экстренных ситуаций", — пояснила Духанина.

Для поиска информации Академик Российской академии образования Виктор Болотов отметил, что необходимо разделять две ситуации: когда смартфон используется в учебных целях, а когда для посторонних занятий, например, для общения в соцсетях.

"То, что смартфон не должен использоваться во время уроков для разных соцсетей — с этим я согласен", — сказал Болотов, добавив, что использовать смартфон для учебных задач — это вполне "нормальный сюжет". При этом эксперт обратил внимание на то, что необходимо уточнить у физиологов, можно ли использовать для учебы именно смартфон или для этого необходим более крупный экран.

"То, что мы не обойдемся без использования цифровых технологий в школе — это факт, без этого уже нельзя", — считает эксперт.

По мнению Болотова, отбирать смартфон у школьника во время перемены — это нарушение прав человека. А во время учебного процесса есть задачи, в которой может потребоваться использование гаджета. "Если смартфон используется для подглядываний правильного ответа, конечно, это неправомерное использование смартфона. А если используется для того, чтобы найти информацию в интернете и выбрать ту, которая заслуживает доверия, — это нормальный ход", — пояснил собеседник портала Москва 24.

Новые реалии Директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина объясняет, что сейчас педагоги работают "в рамках аналоговой школы, в которой использование смартфонов и гаджетов, в том числе на уроке, не предполагается".

"Эти средства сегодня в школе используют для общения между собой, для игр, но никак не для того, чтобы с этим работать на уроках и способствовать своему образованию. Сейчас это выглядит как фактор, отвлекающий снимание и мешающий включенности в урок. Другие родители считают, что у школьников они должны быть в случае каких-то ситуаций, когда им потребуется срочная связь", — поясняет эксперт.

Однако что касается перехода к цифровой школе, здесь, по словам Абанкиной, включаются все возможности гаджетов и интернета, когда ученики могут взаимодействовать в виртуальных командах.

"Опрос ВЦИОМ характеризует то, что в сегодняшней аналоговой российской школе они (гаджеты) не включены в процесс и мешают проведению урока. Если мы говорим о переходе к другой школе и довольно быстро пытаемся сделать переход к цифровой школе, подготовить кадры обеспечить инфраструктуру для внедрения цифровых технологий, там ситуация конечно радикально изменится", — заключила эксперт.

Евгения Маркова