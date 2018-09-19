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В «Кванториуме» Ставрополя учатся 670 школьников
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В «Кванториуме» Ставрополя учатся 670 школьников 

АиФ Ставрополье 12 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
670 подростков перешли на второй год обучения в «Кванториуме», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе технопарка.
Преподаватели готовы принять в технопарк ещё 180 школьников старше 11 лет. Ребята помладше тоже могут посещать «Кванториум», чтобы участвовать в праздниках, акциях, квестах и конкурсах.
В новом учебном году подростки будут решать недетские задачи, построенные на базе реальных потребностей организаций и предприятий Ставрополья. Малыши и родители смогут заниматься в шахматной гостиной.
«Детский технопарк создан по инициативе Губернатора Владимира Владимирова. Получив в «Кванториуме» знания и навыки, молодые люди смогут легко поступить в престижный ВУЗ, окончить его и стать высококвалифицированным специалистом, в которых так нуждается экономика Ставрополья», — отметил министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.
По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, в предыдущем учебном году занятия в «Кванториуме» посетили 800 подростков.
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