В «Кванториуме» Ставрополя учатся 670 школьников

670 подростков перешли на второй год обучения в «Кванториуме», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе технопарка.

Преподаватели готовы принять в технопарк ещё 180 школьников старше 11 лет. Ребята помладше тоже могут посещать «Кванториум», чтобы участвовать в праздниках, акциях, квестах и конкурсах.

В новом учебном году подростки будут решать недетские задачи, построенные на базе реальных потребностей организаций и предприятий Ставрополья. Малыши и родители смогут заниматься в шахматной гостиной.

«Детский технопарк создан по инициативе Губернатора Владимира Владимирова . Получив в «Кванториуме» знания и навыки, молодые люди смогут легко поступить в престижный ВУЗ, окончить его и стать высококвалифицированным специалистом, в которых так нуждается экономика Ставрополья», — отметил министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов

По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, в предыдущем учебном году занятия в «Кванториуме» посетили 800 подростков.