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В госуниверситете Северной Осетии откроется кафедра конкурентного права ФАС России
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В госуниверситете Северной Осетии откроется кафедра конкурентного права ФАС России 

ТАСС + ещё 1 13 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Кафедра конкурентного права Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России откроется в этом году на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщил в среду ТАСС ректор вуза Алан Огоев.
Кафедра создается в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного ранее заместителем руководителя ФАС России Алексеем Доценко и ректором СОГУ.
"Задача кафедры — не только давать знания о нормах, направленных на защиту конкуренции, но и формировать уважение к ним. Кроме очевидной перспективы расширения профессиональных возможностей выпускников, открытие кафедры значительно увеличивает шансы на трудоустройство, учитывая нехватку специалистов в области конкурентного права — как в экономике, так и в органах власти", — сказал Огоев.
Кафедру возглавит руководитель Северо-Осетинского УФАС России Роман Плиев. Кафедра позволит получить практическую подготовку в сфере конкурентного права студентам, обучающимся по программам бакалавриата юридического и экономического факультетов, а также слушателям программ дополнительного профессионального образования.
В Северной Осетии кафедра станет 53-й по счету, открытой антимонопольным ведомством в университетах различных субъектов РФ.
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