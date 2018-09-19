Школьники из Хорошевки поедут на стажировку в Великобританию 

Традиционная стажировка в Великобритании (г. Истборн) для учащихся 8–10 классов школы № 1288 пройдет с 3 по 17 апреля 2019 года. Для ребят разработали обширную обучающую и экскурсионную программу.
— Школьники будут жить в британской семье по два человека. Обучение на английском языке будет составлять по 3,5 часа в день. Также подготовлена специальная литература, — пояснили в администрации школы.
Сбор группы будет осуществляться до 1 октября.
По всем вопросам можно обращаться к замдиректора Светлане Лебедевой по телефону 8 (926) 203-56-96 (отделение на Хорошевском шоссе, 21). (ис)