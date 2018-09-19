Школьники из Хорошевки поедут на стажировку в Великобританию

Традиционная стажировка в Великобритании (г. Истборн) для учащихся 8–10 классов школы № 1288 пройдет с 3 по 17 апреля 2019 года. Для ребят разработали обширную обучающую и экскурсионную программу.

— Школьники будут жить в британской семье по два человека. Обучение на английском языке будет составлять по 3,5 часа в день. Также подготовлена специальная литература, — пояснили в администрации школы.

Сбор группы будет осуществляться до 1 октября.