ЮГУ открывает точку доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

Югорский университет стал первым вузом в Югре , открывшим точку доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

Теперь студенты ЮГУ получили доступ к огромной базе данных, где хранится информация об истории становления российского государства и не только. Ресурс может быть тесно интегрирован в образовательном процессе.

Торжественное открытие прошло в Научной библиотеке Югорского госуниверситета в профессорско-преподавательском читальном зале. На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели университета.

Юлия Ким рассказала: «Проект „Президентская библиотека в Югре“, который охватывает все учреждения округа, реализуется он уже 2 год. Государственная библиотека Югры является партнером ЮГУ, и поэтому это символично, при нашем тесном сотрудничестве, что именно ЮГУ стал первым высшим учебным заведением, подключившимся к этому проекту. Но мы очень надеемся, что другие ВУЗы тоже присоединятся».

После торжественной части первый студент — Александр Алексеев (4 курс Юридического института) зарегистрировался в системе. Он отметил, что проект поможет ему и другим студентам не только расширять свой кругозор, но и использовать предложенные материалы в научных целях.

Наталья Казначеева поздравила Югорский университет и вручила поздравительный адрес проректору по экономическому развитию Вадиму Исламутдинову. Она также пояснила: «Старт был дан еще в 2014 году, когда Наталья Владимировна Комарова подписала соглашение с генеральным директором Президентской библиотеки, Сидориным Валентином Валентиновичем . Именно тогда мы начали серьезную работу над популяризацией и продвижением этого проекта в Югре. Я восхищена условиями и возможностями, которые есть у Югорского университета. Именно поэтому его студентам нужно только прикоснуться к тому колоссальному количеству информации, которые предоставляет Президентская библиотека, и они увидят всю мощь этой информационной массы, которая теперь всегда будет для них открыта».

Напомним, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина основана 31 января 2007 года распоряжением Президента России. Уже тогда предполагалось сделать ее общедоступной во всех регионах страны. Сейчас удаленные точки доступа к ресурсам библиотеки есть и за рубежом. В Югре таких точек сейчас 37.