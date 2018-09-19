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Губернатор Ямала посетил этностойбище
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Губернатор Ямала посетил этностойбище 

РИА «ФедералПресс» 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил этностойбище «Земля надежды» в Приуральском районе и встретился с писательницей Анной Неркаги и жителями фактории Лаборовая. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа.
Глава региона также побывал в храме Архангела Михаила, после чего ознакомился с работой местной школы, где во время всего года проходят этнопедагогические занятия. Там учатся дети оленеводов из ближайших стойбищ и дети, которые остались без родителей. Стандартная образовательная программа совмещается с ежедневным трудом коренных народов Севера.
В учреждении реализуют курсы этнокультурной направленности. Мальчики на уроках технологии изучают основы оленеводства, а девочки шьют национальную одежду. Анна Неркаги рассказала, что благодаря этому, воспитанники школы в будущем смогут выбрать приемлемую для себя профессию. Также действует система кочевого образования.
На территории фактории Лаборовая каждый год проходят несколько научно-исследовательских экспедиций. Недавно там побывали ученики и педагоги из Лабытнанги. Они познакомились с традиционным укладом жизни народов Севера и провели исследования, которые связаны с экологическим мониторингом окружающей среды.
Фото: yanao.ru
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