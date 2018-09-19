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Как перевести ребёнка на пятидневку?
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Как перевести ребёнка на пятидневку? 

АиФ Кузбасс 16 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Если абсолютное большинство родителей считает, что лучше сделать в школе пятидневную учебную неделю, то это возможно.
Как объяснил начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов, в соответствии со ст. 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» правила внутреннего распорядка, в том числе и режим занятий, устанавливает сама школа. Родители действительно имеют право принимать в этом участие (ст. 44 закона).
Недельная нагрузка на детей при этом увеличиться не может, потому что её устанавливают правила СанПиНа, а вот количество уроков в день, скорее всего, увеличится. «Шестидневная учебная неделя позволяет составить расписание так, чтобы в день было не больше пяти-шести уроков. При пятидневной учебной неделе количество уроков в день увеличивается до семи, что ведёт к умственным перегрузкам и уменьшению двигательной активности школьников», — считает Артур Владимирович.
Кроме того, независимо от продолжительности учебной недели максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочных занятий составляет не больше десяти часов. За счёт них при шестидневной неделе могут вводить дополнительные занятия по предметам, которые нужны современным школьникам: информатика, экономика, экология и другие.
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