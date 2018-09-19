Свыше 100 тысяч подмосковных детей приняли участие в творческих мероприятиях региона — Минкультуры МО

Министерство культуры Московской области представило приоритетные творческие направления в 2019 году в ходе совместного заседания Коллегии Министерства культуры и Общественного совета при Министерстве культуры Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минкульта.

На заседании были рассмотрены вопросы «О перечне творческих мероприятий в сфере художественного образования, проводимых на территории Московской области в 2019 году», «О выдвижении на присвоение звания „Заслуженный коллектив народного творчества“ и другие.

Как рассказала и. о. министра культуры региона Оксана Косарева , в первом полугодии 2018 года в творческих мероприятиях различного уровня приняли участие свыше 100 тысяч детей — это почти каждый десятый ребенок в Московской области в возрасте от 5 до 18 лет. В 2018 году в Московской области было проведено 78 творческих мероприятий. В следующем году запланировано 89 мероприятий: пять международных, девять всероссийских и 75 областных.

Оксана Косарева отметила, что при отборе мероприятий особое внимание уделялось качеству их проведения, а также информационному сопровождению, оформлению документации, формированию жюри, четкому графику выступлений, положительной истории мероприятия на протяжении нескольких лет, расширяющейся географии участников.

Творческие мероприятия 2019 года охватывают практически все направления в области искусства: многожанровые — 18, фортепиано — 17, изобразительное искусство — 12, народные инструменты — девять, хоровое и хореографическое искусство — пять, духовые и ударные инструменты, теория музыки — четыре мероприятия, струнные инструменты и электронные инструменты, театральное направление — три, эстрадное пение и академическое пение, художественное слово — два мероприятия.

В 2018 году в регионе впервые было проведено пилотное рейтингование обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры Московской области.

»С 1 января 2019 года рейтингование обучающихся будет проводиться на постоянной основе. Десять учащихся — лидеров рейтинга получат до 1,5 миллионов рублей через адресное финансирование детских школ искусств, где они обучаются. Такой поддержки одаренных детей нет ни в одном регионе Российской Федерации», — сообщила Оксана Косарева.

По словам исполняющей обязанности министра культуры Московской области, полученные школой денежные средства могут быть израсходованы на разработку и реализацию индивидуальных планов развития мастерства (программ обучения); приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и других расходных материалов, соответствующих уровню мастерства обучающегося; участие обучающегося в межрегиональных, всероссийских и международных творческих конкурсах, фестивалях, выставках, творческих школах, пленэрах, стажировках, организацию проведения для обучающегося мастер-классов, индивидуальных занятий с профессорско-преподавательским составом образовательных учреждений среднего и высшего образования; повышение квалификации педагогических работников, занимающихся с обучающимися.

Решением Коллегии Министерства культуры Московской области народный коллектив «Ансамбль танца „Боярышня“ (городской округ Истра) выдвинут на присвоение звания „Заслуженный коллектив народного творчества“.