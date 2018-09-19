Телевизор vs YouTube: ученики «Школы умного города» узнали о прошлом и будущем киноиндустрии

Первая лекция нового сезона «Школы умного города» прошла 18 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Она была организована Департаментом информационных технологий Москвы для учащихся седьмых — 11-х классов.

Занятие посвятили технологиям в киноиндустрии. Его посетили 280 человек, более 12 тысяч посмотрели трансляцию на сайте проекта и в социальных сетях Департамента.

«Во втором сезоне мы немного изменили формат «Школы умного города». Теперь лекции проходят чуть реже, но каждая становится более разноплановой — мы приглашаем выступить сразу нескольких спикеров. Уже первое занятие показало, что расчет оказался верным — на него пришли почти 300 школьников. Уверена, что наши лекции не только удовлетворят их любопытство, но и помогут им определиться с будущей профессией. Надеемся, конечно, что они выберут сферу ИТ», — рассказала Анна Пашкевич, заместитель и.о. руководителя Департамента информационных технологий.

Лекция состояла из теоретической и практической частей. Доцент кафедры звукорежиссуры и музыкального искусства Института кино и телевидения (ГИТР) Александр Янковский рассказал ребятам о новых форматах видеоконтента на примере спортивного вещания чемпионата мира по футболу, а также о том, как видеоплатформа YouTube противостоит телевидению и что общего у ведущих Юрия Дудя и Владимира Познера

Кроме того, школьники узнали о технологиях, которые помогают создавать уникальный видеоконтент, секретах дизайнеров кино и мультипликации. Поговорили на занятии и об информационной безопасности. Участникам встречи объяснили, как работает рекомендательная система на видеоплатформах и чем опасен пиратский контент, а еще научили бороться с киберпреступниками.

После бесед с экспертами школьников ждал мастер-класс по работе с видео— и рисованными объектами. Ребята работали в группах, им нужно было вместе создать уникальное описание персонажа, по которому дизайнер мог бы составить его портрет.

Следующая лекция про технологии в цифровом телевидении пройдет 25 сентября.

«Школа умного города» — уникальный проект Департамента информационных технологий Москвы, стартовавший весной 2018 года. В первом сезоне эксперты и топ-менеджеры международных компаний рассказывали школьникам об информационной безопасности, профессиях будущего, знакомили с искусственным интеллектом, интернетом вещей и голограммами, объясняли, как новые технологии применяются в здравоохранении и театре.

После лекций проводились мастер-классы, на которых участники решали кейсы, получали практические навыки. Самые активные участники встретились с и.о. Министра Правительства Москвы , руководителя Департамента информационных технологий Артемом Ермолаевым и получили подарки.

Цифровое телевидение и профессии будущего: как стать учеником «Школы умного города»