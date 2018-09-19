Горящие глаза Кавказа: студенты Нальчика приняли участие в конкурсе «МИР 24»

Будущие режиссеры телевидения и кино, студенты единственного творческого института на Кавказе приняли участие в первосентябрьском конкурсе телеканала «МИР 24».

Среди них — армяне, абхазы, ингуши, чеченцы, осетины, кабардинцы, балкарцы, дагестанцы, русские. Они такие разные, но так похожи когда глаза горят, а сердце хочет выразиться. Режиссеров в университете учат не только видеть. Будущий мастер должен совмещать смежные профессии оператора и монтажера, быть психологом, понимать работу актера и корреспондента. Поэтому педагоги вуза считают, что у этих ребят неоспоримые шансы на победу в конкурсе.

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