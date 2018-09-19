Более 750 дипломантов олимпиады «Я — профессионал» поступили в ведущие вузы

МОСКВА , 19 сен — РИА Новости . Более 750 российских студентов, ставших дипломантами олимпиады «Я — профессионал» в 2017‒2018 учебном году, воспользовались льготами при поступлении в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих вузов страны, сообщает пресс-центр олимпиады.

Шанс получить образование мечты на льготных условиях — один из главных призов проекта «Я — профессионал». Согласно опросу, проведенному организаторами, именно эта возможность стала главной мотивацией участвовать в олимпиаде для 25% дипломантов.

В современном мире тренд «учиться всю жизнь» становится все более очевидным. Мы рады, что многие участники его поддерживают и, выбирая направление олимпиады, заранее знают, на какую программу и в какой вуз хотели бы попасть, выиграв «Я — профессионал»", — говорит руководитель олимпиады Валерия Касамара

По ее словам, в топ-10-вузов, в которые поступили дипломанты первой олимпиады студентов «Я — профессионал», вошли: НИУ ВШЭ , МГМУ им. И. М. Сеченова, МФТИ, УрФУ, СПбПУ, ИТМО, МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, КГАСУ, ТГУ.

Как показал опрос, проведенный организаторами, самым популярным образовательным треком стали магистратуры: его выбрали более 60% дипломантов «Я — профессионал». При этом 80% из них при поступлении получили максимальные баллы по профильным предметам как победители олимпиады, остальным были предоставлены льготы в виде дополнительных баллов или преимущественного права поступления.

Всего на олимпиаду «Я — профессионал» в 2017‒2018 учебном году поступило 295 тысяч регистраций из 828 вузов и их филиалов из всех регионов РФ, кроме Чукотки. 50 тысяч человек попробовали свои силы в отборочном онлайн-этапе, финальное испытание прошли 4824 человека (2950 бакалавров и 1874 магистра) из 431 вуза и 78 субъектов РФ. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.

Регистрация на вторую олимпиаду студентов «Я ‒ профессионал» откроется 26 сентября на сайте: https://yandex.ru/profi/