Выпускникам захотели дать год на выбор профессии

В Государственной думе предложили давать выпускникам школ один год, чтобы определиться с ВУЗом и профессией, передает РИА Новости.
С соответствующим обращением к главе Минпросвещения Ольге Васильевой обратился депутат от ЛДПР Василий Власов.
"В некоторых странах, ВВП которых будет повыше российского, есть понятие gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтерской деятельностью, проходят практику в различных учреждениях и компаниях, чтобы понять, что им интересно и чем они хотят заниматься", — объяснил парламентарий.
Он подчеркнул, что российская система образования, которая так и не изменилась с советского времени, не отвечает современным экономическим реалиям. Выпускники ВУЗов не могут найти работу по специальности.
"Наши выпускники знают все и одновременно не знают ничего Учителя, выполняя требования федеральных государственных образовательных стандартов, вбивают знания, большинство из которых оказывается бесполезными, когда школьник поступает в институт и когда выпускник выходит на работу. Ученика не обучают мыслить самостоятельно и не пытаются помочь найти подходящую ему специальность", — считает Власов.