Выпускникам захотели дать год на выбор профессии

Госдума предлагает давать школьным выпускникам год для самоопределения

"В некоторых странах, ВВП которых будет повыше российского, есть понятие gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтерской деятельностью, проходят практику в различных учреждениях и компаниях, чтобы понять, что им интересно и чем они хотят заниматься", — объяснил парламентарий.

Он подчеркнул, что российская система образования, которая так и не изменилась с советского времени, не отвечает современным экономическим реалиям. Выпускники ВУЗов не могут найти работу по специальности.